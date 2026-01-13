Игра между "Гамбургом" и "Байером" отложена из-за резкой оттепели

Дата публикации: 13-01-2026 23:40

Немецкая футбольная лига (DFL) приняла решение перенести встречу 17-го тура чемпионата Германии между командами "Гамбург" и "Байер" из-за сложных погодных условий. Об этом официально сообщили представители гамбургского клуба.

Изначально матч был запланирован на вторник и должен был пройти на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге с началом в 23:30 по бакинскому времени. Однако из-за резкого потепления снега на крыше арены на некоторых участках образовалась талая вода, которая накопилась под снежным покровом. Это привело к значительным локальным нагрузкам на несущие конструкции стадиона, что создавало опасность для безопасности зрителей на трибунах.

Подобная ситуация с переносом матча из-за снегопада и связанных с ним технических проблем уже происходила два раза ранее в рамках Бундеслиги, что подчеркивает сложность погодных условий в этот период.

На данный момент футбольный клуб "Байер" располагается на четвертом месте в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 29 очков после 16 сыгранных туров. В то время как "Гамбург" занимает 13-е место, набрав 16 очков.

Перенос матча позволит обеспечить безопасность всех участников и зрителей, а также даст возможность провести игру в надлежащих условиях. О дате и времени новой встречи будет сообщено дополнительно, как только метеоусловия и техническое состояние стадиона позволят это сделать.