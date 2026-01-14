Флорентино Перес не проявлял поддержки Хаби Алонсо в «Реал Мадриде»

Дата публикации: 14-01-2026 11:47

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес, по данным ESPN, никогда не выражал поддержки Хаби Алонсо во время его работы главным тренером команды. Издание отмечает, что инициатором назначения Алонсо стал вовсе не Перес, а исполнительный директор клуба Хосе Анхель Санчес. Именно Санчес проводил переговоры с испанским специалистом и настаивал на его приглашении в тренерский штаб. В то время как Перес отдавал предпочтение другому кандидату на пост главного тренера "Реала", но решение в итоге приняли в пользу Алонсо.

Напомним, 12 января клуб официально объявил о том, что Хаби Алонсо покидает свой пост, а новый главный тренер - Альваро Арбелоа, который ранее работал с юношескими командами "Реала". Алонсо возглавил мадридский коллектив летом 2025 года и за это время провёл у руля команды 34 матча во всех турнирах. Под его руководством "Реал" одержал 24 победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений. Несмотря на впечатляющую статистику, поддержка Переса в адрес Алонсо на протяжении всего времени отсутствовала, что, по мнению источников, могло повлиять на стабильно напряжённую атмосферу в клубе. Решение о смене тренера было принято с целью улучшения ситуации и возврата "Реала" к максимальным результатам в предстоящих сезонах.