«Реал» выступил с заявлением на фоне слухов об увольнении Хаби Алонсо клубом

Дата публикации: 14-01-2026 11:48

Генеральный директор мадридского "Реала" Эмилио Бутрагеньо прокомментировал уход Хаби Алонсо с поста главного тренера "сливочных". Официальное заявление прозвучало на фоне слухов в СМИ, что руководство клуба якобы само приняло решение отправить тренера в отставку, а не стало искать компромисс или договариваться о расторжении контракта по обоюдному соглашению сторон. Информация о смене главного тренера появилась в российских и зарубежных источниках уже на следующий день после поражения мадридской команды в драматичном финале Суперкубка Испании, где "Реал" уступил своему главному сопернику - "Барселоне" со счётом 2:3.

Бутрагеньо подчеркнул: "Уход Хаби был осуществлен по взаимному согласию. Мы искренне желаем ему успехов в будущем". Его слова привёл известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, подтвердив официальную позицию клуба.

Напомним, Алонсо возглавил "Реал" летом 2025 года, а до этого успешно работал в "Байере". После его ухода пост главного тренера занял другой бывший защитник мадридского клуба - Альваро Арбелоа, который ранее трудился в структуре "Реала" и активно развивался как тренер.