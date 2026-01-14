«Зенит» на финальной стадии переговоров по покупке высокоцененного бразильского полузащитника

Дата публикации: 14-01-2026 11:50

Переговоры между «Зенитом» и «Ред Булл Брагантино» по поводу перехода полузащитника Джона Джона выходят на финальный этап. Об этом сообщил известный журналист Пабло Оливейра на своей странице в Х. По последним данным, футболист решил сменить агента на специалиста, который лучше подходит для работы с российским рынком, что ускорило процесс переговоров и повысило шансы на успешное завершение сделки.

Напомним, что недавно Джон уже попрощался с болельщиками «Брагантино» через свои социальные сети, что может свидетельствовать о скором уходе из бразильского клуба. Полузащитник перешёл в «Брагантино» летом 2024 года и за сравнительно короткое время успел провести 74 матча во всех турнирах, отметившись 17 забитыми голами и 14 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года, а рыночная стоимость, по оценкам портала Transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.

В том случае, если переход состоится, Джон Джон, по слухам, может стать заменой Жерсону, который перешёл в «Крузейро». Таким образом, «Зенит» рассчитывает усилить свою центральную линию именно этим трансфером.