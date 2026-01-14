Фанатам четырёх сборных грозит пропуск ЧМ из-за визовых ограничений в США

Дата публикации: 14-01-2026 11:53

Фанаты национальных сборных Гаити, Ирана, Кот-д'Ивуара и Сенегала могут оказаться без возможности посещения матчей чемпионата мира по футболу 2026 года из-за действующего запрета на въезд граждан этих стран в Соединённые Штаты Америки. Об этом стало известно из сообщения Fox News. Согласно информации, действующий запрет не касается только официальных участников турнира: игроков, тренеров и членов делегаций - им въезд в США будет разрешён по специальным визам.

Как отмечает источник, опасения по поводу этой ситуации высказывают не только болельщики указанных стран, но и их национальные футбольные федерации. Дело в том, что американские города принимают множество важных матчей турнира, а из-за ограничений для простых фанатов получить визу и приехать поддержать свою команду практически невозможно. В социальных сетях многие поклонники футбола уже начали выражать свое недовольство, и призывают организаторов чемпионата повлиять на решение миграционных вопросов для болельщиков, чтобы праздник футбола был доступен для всех.

Напомним, что чемпионат мира 2026 года впервые пройдёт сразу в трёх странах - США, Мексике и Канаде. Турнир стартует 11 июня и завершится 19 июля, а матчи мирового первенства будут принимать крупнейшие стадионы Северной Америки.