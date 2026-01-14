Несколько ведущих клубов Бундеслиги нацелены на подписание Миколенко

Дата публикации: 14-01-2026 11:57

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко попал в поле зрения нескольких немецких футбольных клубов.

По данным немецких источников, интерес к 26-летнему футболисту проявляют дортмундская "Боруссия", "РБ Лейпциг" и франкфуртский "Айнтрахт". Контракт Виталия с английским клубом действует до лета 2026 года.

В текущем сезоне Миколенко принял участие в 21 матче на уровне клубных соревнований во всех турнирах, однако пока не сумел записать на свой счет ни одного результативного действия — ни гола, ни ассиста.

Игрок продолжает работать над улучшением своей игры на поле, стремясь повысить эффективность и помочь команде добиться успехов в различных соревнованиях. Его опыт и возраст делают его привлекательным вариантом для команд из немецкой Бундеслиги, которые ищут надежных и талантливых защитников для укрепления состава.

Кроме того, присутствие украинца в составе "Эвертона" подчеркивает важность международного обмена талантами и способствует повышению уровня конкуренции в европейских чемпионатах. В ближайшее время, вероятно, можно ожидать официальных заявлений от клубов, желающих оформить трансфер игрока.