Киевское «Динамо» активно ищет новый клуб для скандального футболиста
Киевское «Динамо» продолжает активную работу по кадровому обновлению команды перед зимними тренировочными сборами.
По информации издания Футбол 24, румынский нападающий Владислав Бленуце не входит в планы тренерского штаба на вторую часть текущего сезона. Клуб не рассчитывает на игрока в ближайшем будущем, поэтому активно рассматривает варианты с поиском для него новой команды.
Главным направлением для Бленуце считается аренда за границей, где футболист сможет получать стабильную игровую практику и развиваться на высоком уровне. В ближайшее время «Динамо» собирается начать переговоры с несколькими зарубежными клубами, чтобы подобрать наиболее выгодный вариант.
Ранее Владислав оказался в центре скандала — он был замечен в поддержке российского контента в социальных сетях, что вызвало неоднозначную реакцию среди болельщиков и общественности. В частности, этому свидетельствуют его репосты в TikTok, которые вызвали бурные обсуждения.
Таким образом, клуб старается не только усилить состав, но и поддерживать дисциплину, поэтому решение о будущем Бленуце выглядит логичным с точки зрения тренерского штаба и руководства «Динамо».