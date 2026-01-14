Киевское «Динамо» активно ищет новый клуб для скандального футболиста

Дата публикации: 14-01-2026 11:58

Киевское «Динамо» продолжает активную работу по кадровому обновлению команды перед зимними тренировочными сборами.

По информации издания Футбол 24, румынский нападающий Владислав Бленуце не входит в планы тренерского штаба на вторую часть текущего сезона. Клуб не рассчитывает на игрока в ближайшем будущем, поэтому активно рассматривает варианты с поиском для него новой команды.

Главным направлением для Бленуце считается аренда за границей, где футболист сможет получать стабильную игровую практику и развиваться на высоком уровне. В ближайшее время «Динамо» собирается начать переговоры с несколькими зарубежными клубами, чтобы подобрать наиболее выгодный вариант.

Ранее Владислав оказался в центре скандала — он был замечен в поддержке российского контента в социальных сетях, что вызвало неоднозначную реакцию среди болельщиков и общественности. В частности, этому свидетельствуют его репосты в TikTok, которые вызвали бурные обсуждения.

Таким образом, клуб старается не только усилить состав, но и поддерживать дисциплину, поэтому решение о будущем Бленуце выглядит логичным с точки зрения тренерского штаба и руководства «Динамо».