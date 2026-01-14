Канте согласен на снижение зарплаты ради возвращения в Европу
Французский полузащитник Нголо Канте готов пойти на снижение своих финансовых требований ради перехода в клуб Фенербахче, сообщает репортер Флориан Плеттенберг.
На данный момент игрок, выступающий за Аль-Иттихад, дал предварительное согласие на предложение турецкой команды. Источники утверждают, что Канте впечатлён трансферной политикой клуба, последними успехами команды и общим направлением развития стамбульского клуба.
Однако стороны пока не завершили переговоры, поскольку ряд важных деталей ещё подлежит обсуждению, включая условия сделки с саудовским клубом Аль-Иттихад.
В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии 34-летний хавбек сыграл в 14 матчах и забил один гол, демонстрируя стабильность и ценность для своей команды.
Несмотря на возраст, Канте остаётся высоко оцениваемым футболистом благодаря своему опыту и качественной игре в центре поля. Перспектива его перехода в Фенербахче обещает укрепить состав турецкого клуба и придать команде дополнительный импульс в предстоящих соревнованиях.