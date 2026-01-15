Футболистам «Вест Хэма» могут урезать зарплату на 50% при вылете из АПЛ

Дата публикации: 15-01-2026 01:12

Футболисты английского клуба "Вест Хэм Юнайтед" рискуют столкнуться с серьёзными финансовыми трудностями в случае вылета из Английской Премьер-лиги. Издание The Athletic сообщает, что в контрактах многих игроков основного состава лондонской команды содержится специальный пункт - если "Вест Хэм" по итогам сезона окажется в Чемпионшипе, уровень их зарплат будет снижен на 50%. Это стандартная практика для многих английских клубов, но сейчас она вызывает определённые проблемы. Клуб находится в зоне вылета, что осложняет проведение переговоров с потенциальными новичками в зимнее трансферное окно - игроки не горят желанием соглашаться на подобные финансовые риски.

Эксперты отмечают, что возможный вылет из элитного дивизиона британского футбола способен привести к значительным потерям для "Вест Хэма" - по некоторым оценкам, клуб может лишиться до 75% своих доходов, связанных с телеправами, спонсорскими соглашениями и коммерческими поступлениями. Напомним, предыдущий раз команда покидала Премьер-лигу в сезоне 2011/2012, когда её тренировал Авраам Грант. Сейчас коллектив, которым руководит Нуну Эшпириту Санту, занимает 18-е место в турнирной таблице и отстаёт от спасительного 17-го места на семь очков. Из 21 матча чемпионата "Вест Хэм" проиграл 13, а свою последнюю победу команда одержала 8 ноября в матче против "Бёрнли". Перед клубом стоят сложные задачи по сохранению места в элите английского футбола.