Сенегал победил Египет и прошёл в финал Кубка Африки

Дата публикации: 15-01-2026 01:13

Завершился напряжённый полуфинальный матч Кубка африканских наций, в котором между собой сразились национальные сборные Сенегала и Египта. Встреча прошла на стадионе "Стад Ибн-Батута" в Танжере, что в Марокко. В этом упорном противостоянии минимальную победу со счётом 1:0 одержала команда Сенегала.

Единственный гол встречи был забит на 78-й минуте – нападающий Сенегала Садио Мане отличился мощным дальним ударом, поразив ворота египтян и став героем поединка.

Таким образом, сборная Сенегала выходит в финал Кубка африканских наций 2025 года, где встретится с победителем встречи Нигерия - Марокко. Подопечные Алиу Сиссе продолжают уверенное шествие по турниру. На пути к полуфиналу сенегальцы уже обыграли команду Мали со счётом 1:0 на стадии четвертьфинала.

Египет, в свою очередь, уступил шанс побороться за титул, хотя на предыдущем этапе КАН команда смогла вырвать победу у Кот-д'Ивуара в зрелищном матче со счётом 3:2.

Действующим обладателем Кубка африканских наций остаётся сборная Кот-д'Ивуара. В финале турнира 2023 года ивуарийцы одолели Нигерию с результатом 2:1, став лучшей командой Африки. В этот раз Кот-д'Ивуару не удалось повторить своё достижение, однако футбольные страсти на континенте только разгораются.