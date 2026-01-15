В «Аяксе» провели параллели между переходами Златана Ибрагимовича и его сына Максимилиана

Дата публикации: 15-01-2026 01:14

В футбольном клубе "Аякс" обратили внимание на интересную параллель: переход бывшей звезды команды Златана Ибрагимовича и его сына Максимилиана в состав амстердамцев. Любопытно, что Максимилиан, как и его известный отец, занимает позицию форварда и уже успел проявить себя на молодежном уровне.

В "Аяксе" сравнили переход Златана Ибрагимовича и его сына Максимилиана

Максимилиан Ибрагимович пополнил ряды "Аякса" на правах аренды из "Милана", о чём официально сообщил нидерландский клуб 14 января. В арендном соглашении предусмотрена опция последующего выкупа, что говорит о серьезном интересе амстердамцев к молодому нападающему.

В минувшем сезоне-2025/2026 Максимилиан выступал за команду "Милана" до 23 лет в Серии D, где отметился впечатляющей результативностью: он сыграл 16 матчей, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Такой вклад позволил привлечь к нему внимание не только молодежных команд, но и такого гранда, как "Аякс".

Напомним, что Златан Ибрагимович защищал цвета "Аякса" с 2001 по 2004 год. За это время шведский форвард провёл за амстердамцев 110 матчей во всех турнирах и отличился 48 забитыми мячами, после чего продолжил свою карьеру в "Ювентусе". Новый этап для Ибрагимовича-младшего может стать шагом к повторению успеха знаменитого отца, открывая перед ним перспективы развития и профессионального роста в одном из сильнейших клубов Европы.