Дата публикации: 15-01-2026 01:21

Завершился матч 17-го тура чемпионата Германии по футболу, в котором встретились «Кёльн» и мюнхенская «Бавария». Игра прошла на стадионе «Кёльн», а арбитром выступил Патрик Иттрих. Итоговый счет встречи - 1:3 в пользу гостей из Мюнхена, которые уверенно подтвердили свой статус лидера Бундеслиги.

Уже на первых минутах игра была прервана на девять минут из-за плотного задымления: болельщики устроили пиротехническое шоу прямо на трибунах стадиона. Первый гол забил полузащитник «Кёльна» Линтон Майна, отличившись на 41-й минуте встречи. Однако мюнхенский клуб быстро восстановил равновесие: в компенсированное ко времени первого тайма минуту нападающий Серж Гнабри отправил мяч в ворота хозяев. После перерыва «Бавария» укрепила преимущество: на 71-й минуте защитник Ким Мин Джэ забил второй гол своей команды, а на 84-й минуте хавбек мюнхенского клуба Ленарт Карл установил окончательный счет - 3:1 в пользу гостей.

После этой игры «Кёльн» занимает 12 позицию в таблице, набрав 17 очков за 17 туров. «Бавария», в свою очередь, набрала 47 баллов за сезон и уверенно занимает первую строчку, продолжая лидировать в рамках немецкого чемпионата.

