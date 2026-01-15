«Интер» с минимальным счетом одолел «Лечче» в 16-м туре Серии А

Дата публикации: 15-01-2026 01:22

Состоялся перенесённый матч 16 тура итальянской Серии А между миланским Интером и Лечче. Встреча проходила на стадионе Джузеппе Меацца в Милане, а обслуживал игру главный арбитр Фабио Мареска. Борьба на поле получилась напряжённой и без обилия голевых моментов, команды действовали осторожно, стараясь не допускать ошибок у своих ворот. Итоговый результат определил лишь один гол — победу Интеру принес точный удар Франческо Эспозито, который отличился на 78-й минуте второго тайма. Этот мяч стал решающим и позволил миланскому клубу заработать три очка на своём поле.

Благодаря этой победе Интер с 46 очками после 20 сыгранных матчей продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А и упрочивает своё положение на вершине. В свою очередь, Лечче, набрав 17 баллов за 20 туров, занимает лишь 17 строчку чемпионата и рискует оказаться в зоне вылета, если не улучшит результаты в ближайших встречах.

В следующем, 21 туре, Интер встретится с Удинезе - матч состоится 17 января. А уже 18 января Лечче будет принимать Милан и постарается набрать очень важные очки в битве за выживание.