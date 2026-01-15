«Арсенал» победил «Челси» в полуфинале Кубка английской лиги

Дата публикации: 15-01-2026 01:23

В 1/2 финала Кубка английской лиги сезона 2025/2026 прошла напряжённая встреча между лондонскими командами - «Челси» и «Арсеналом». В этот вечер стадион «Стэмфорд Бридж» вновь стал ареной для жаркой борьбы двух принципиальных соперников. Под руководством Микеля Артеты «Арсенал» сумел одержать победу со счётом 3:2 и создать хороший задел перед ответным матчем.

С самого начала игра была насыщенной и динамичной. Уже на 7-й минуте защитник «Арсенала» Бен Уайт сумел отличиться точным ударом головой после углового, открыв счёт. Во втором тайме, на 49-й минуте, форвард Виктор Дьёкереш упрочил преимущество своей команды, отправив второй мяч в ворота хозяев. Однако «Челси» не собирался сдаваться - на 57-й минуте вингер Алехандро Гарначо сократил разрыв. Через 14 минут Мартин Субименди из «Арсенала» забил третий гол гостей, снова увеличив отрыв. Но концовка матча снова подарила интригу: на 83-й минуте всё тот же Гарначо оформил дубль, установив итоговый счёт 3:2.

Теперь судьба выхода в финал определится во втором полуфинальном поединке, который состоится 2 февраля. Победитель этой пары сыграет в решающем матче с сильнейшим из дуэта «Манчестер Сити» - «Ньюкасл». Имя обладателя Кубка мы узнаем уже 22 марта.