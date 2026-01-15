«Реал» проиграл команде из Сегунды и выбыл из Кубка Испании

Дата публикации: 15-01-2026 01:24

В поединке 1/8 финала Кубка Испании сезона 2025/2026 встретились "Альбасете", представляющий вторую по силе лигу страны, и мадридский "Реал". Матч проходил на домашнем стадионе "Карлос Бельмонте" в Альбасете (Испания), а главным арбитром встречи был Виктор Гарсия Вердура. В напряжённой борьбе гости в итоге одержали победу со счетом 3:2.

Счёт в матче открыл на 42-й минуте полузащитник хозяев поля Хави Вильяр, отправив мяч в ворота мадридцев. Однако уже в компенсированное время первого тайма, на 45+3 минуте, аргентинский футболист Франко Мастантуоно забил гол, сравняв счет. Во втором тайме ситуация на поле оставалась очень напряжённой. На 82-й минуте нападающий Хефте Бетанкор вновь вывел "Альбасете" вперёд, а на 90+1 минуте Гонсало Гарсия сравнял счет за "Реал". Но концовка матча оказалась драматичной – на 90+4 минуте Бетанкор оформил дубль и принёс сенсационную победу своей команде.

Таким образом, "Реал" Мадрид завершил своё выступление в нынешнем розыгрыше Кубка Испании. Эта встреча с "Альбасете" стала первой для "сливочных" под руководством нового главного тренера Альваро Арбелоа, который недавно возглавил команду, сменив на этом посту своего соотечественника Хаби Алонсо. Неудачный дебют добавил вопросов к старту нового тренерского этапа в одной из сильнейших команд Европы.