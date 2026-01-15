Арбелоа указал, кто виноват в вылете «Реала» из Кубка Испании после поражения от команды второй лиги

Дата публикации: 15-01-2026 11:53

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поделился своими переживаниями после досрочного вылета команды из Кубка Испании в сезоне 2025/2026. Напоминаем, что в рамках 1/8 финала турнира «сливочные» сенсационно уступили команде второй лиги «Альбасете» со счётом 2:3, пропустив решающий мяч уже в добавленное ко второму тайму время. Это поражение вызвало огромный резонанс в футбольной общественности.

«В таком клубе, как наш, даже ничья считается неудачей - почти трагедией. Поражение тем более, особенно, если оно от команды другого дивизиона. Если пытаться найти виновных, то это в первую очередь я сам - ведь именно я выбирал стартовый состав, определял модель игры и проводил замены по ходу встречи. Могу лишь поблагодарить игроков за поддержку и отношение, а теперь моя задача помочь им восстановиться и физически, и психологически. Я был убежден в своем выборе состава - у меня замечательные и очень талантливые футболисты, но не всегда просто сразу реализовать мои требования на поле. В конечном итоге вся ответственность лежит на мне», - приводит слова Арбелоа издание Marca.

Этот матч стал дебютным для «Реала» под руководством нового тренера Альваро Арбелоа, который недавно сменил на посту главного тренера своего соотечественника Хаби Алонсо. Для Арбелоа это был серьезный вызов и первая проверка на прочность.