Голкипер «Реала» Лунин получил худшую оценку в проигранном матче Кубка против «Альбасете»

Дата публикации: 15-01-2026 11:55

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин получил невысокую оценку за свою игру в составе испанской команды после поражения в матче 1/8 финала Кубка Испании 2025/2026 против "Альбасете", который завершился со счетом 2-3 в пользу соперника. По версии авторитетного портала Flashscore, Лунин стал худшим игроком встречи среди всех, кто выходил на поле, и получил оценку 5.8. В тройке игроков с самыми низкими баллами оказался также испанский защитник "Реала" Рауль Асенсио - его результат составил 5.9. Схожий балл у полузащитника "Альбасете", Агуса Медины, который вышел на замену, получив такую же оценку – 5.9.

Лучший балл в составе "Реала" получил турецкий атакующий хавбек Арда Гюлер - 7.7. Среди всех участников встречи самую высокую оценку Flashscore выставил нападающему "Альбасете" Хефте Бетанкору – целых 8.8. Он появился на поле только на 58-й минуте, однако сумел сделать дубль, в том числе забил победный гол, и получил жёлтую карточку в напряжённом поединке.

Важно отметить, что "Альбасете" благодаря неожиданной победе прошёл в четвертьфинал Кубка Испании, а мадридский "Реал", который в прошлом сезоне добирался до финального матча турнира, в этом году вынужден завершить своё выступление на стадии 1/8 финала, что стало настоящей сенсацией и разочарованием для его болельщиков.