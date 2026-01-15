Эрик тен Хаг прокомментировал своё увольнение из «Байера» и упомянул Хаби Алонсо

Дата публикации: 15-01-2026 17:26

Бывший тренер леверкузенского клуба Байер Эрик тен Хаг поделился своими эмоциями касательно увольнения из команды, отметив трудности тренерской работы. Также он затронул ситуацию испанского специалиста Хаби Алонсо, который ранее был освобожден от должности главного тренера мадридского Реала, несмотря на хорошие результаты. Хаби Алонсо уже работал с Байером, а сам тен Хаг некоторое время возглавлял Манчестер Юнайтед и приобрел немалый опыт в европейских клубах. После этого Эрик занял должность технического директора в нидерландском Твенте и занимается развитием клуба на новом этапе своей карьеры.

Тен Хаг признался - Меня уволили без возможности доказать эффективность моей философии. Посмотрите на мое резюме - оно внушительное, и моя методика уже приносила результаты. Конечно, подобные обстоятельства вызывают разочарование, но такова специфика футбольного мира. Яркий пример этому - история Хаби Алонсо и Реала. Несмотря на свой уровень и достижения, он также оказался в подобной ситуации, хотя считается одним из топовых специалистов. Такие моменты переживают практически все тренеры, это часть профессии, - цитирует тен Хага интернет-издание Daily Mail.

Эрик тен Хаг ушел из Байера в сентябре 2025 года.