Невилл озвучил претендентов на пост тренера «Манчестер Юнайтед» и посоветовал Кэррику покинуть клуб по окончании сезона

Дата публикации: 15-01-2026 23:49

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился своим мнением о будущем главного тренера клуба и назвал основных кандидатов на эту должность. Кроме того, он высказался о ситуации с временным наставником команды Майклом Кэрриком, отметив, что последнему стоит покинуть свой пост по окончании нынешнего сезона.

«Я искренне надеюсь, что Майклу удастся справиться со своими обязанностями, - отметил Невилл. - Однако, даже если он выиграет абсолютно все оставшиеся матчи, я считаю, что ему не следует продолжать заниматься этой работой по завершении сезона. Это важно, как для самого Майкла, так и для клуба. Сейчас «Манчестер Юнайтед» нуждается в тренере с большим именем, который сможет серьезно заняться построением команды. На данный момент, на мой взгляд, существует три главных претендента на пост главного тренера - Томас Тухель, Карло Анчелотти и Маурисио Почеттино. Есть вероятность, что после окончания чемпионата мира один из них окажется свободен. Если «Юнайтед» действительно хочет стать заметным клубом на трансферном рынке и привлекать сильных игроков, нужен известный специалист с опытом выигрыша больших турниров. Если же руководство доверит команду молодому тренеру без достаточного авторитета, велика вероятность, что некоторые футболисты покинут клуб. В любом случае текущее поколение «МЮ» ждут изменения, но тренер с высоким рейтингом, как Анчелотти, может стать магнитом для новых талантливых футболистов», - передаёт слова Невилла издание The Sun.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» официально сообщил о назначении Майкла Кэррика на пост исполняющего обязанности главного тренера клуба во вторник, 13 января. Бывший полузащитник «красных дьяволов» подписал контракт, рассчитанный до конца сезона. До этого, после увольнения португальца Рубена Аморима, временно командой руководил другой экс-игрок «МЮ» Даррен Флетчер. Сейчас руководство клуба сосредоточено на поиске нового главного тренера, чтобы обеспечить «МЮ» стабильное будущее и вернуть команду на путь побед.