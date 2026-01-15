Руководство киевского Динамо пообещало легенде клуба назначение на пост главного тренера

Дата публикации: 15-01-2026 23:52

Известный футболист и легенда киевского Динамо Олег Лужный был близок к тому, чтобы стать главным тренером команды на постоянной основе.

Согласно информации от украинского журналиста Игоря Цыганика, клуб в тот момент официально назначил Юрия Семина главным тренером, однако параллельно рассматривалась кандидатура Лужного как следующего наставника после ухода российского специалиста. В возрасте 40 лет Лужный согласился на роль помощника главного тренера, активно участвовал в работе тренерского штаба и фактически руководил значительной частью тренировочного процесса.

Несмотря на обещания руководства и активную подготовку, Лужный так и не получил полноценной возможности официально возглавить команду. После окончания каденции Семина на пост наставника был назначен Валерий Газзаев. Впрочем, Лужный временно исполнял обязанности главного тренера в 2010 году, когда команду нужно было поддержать в переходный период.

Таким образом, несмотря на высокий авторитет и значительный вклад в клуб как игрока и тренера, Олег Лужный так и не стал полноценным главным тренером киевского Динамо, оставшись важным членом тренерского штаба и выполняя роль надежного помощника в трудные моменты.