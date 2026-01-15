Ситуация со Слотом в Ливерпуле ухудшается - принято важное решение

Дата публикации: 15-01-2026 23:53

Нидерландский тренер Джон Хейтинга стремился вернуться в «Ливерпуль». Об этом сообщает Indykaila News.

Согласно источнику, 42-летний специалист хотел войти в тренерский штаб Арне Слота. Главный тренер английского клуба также был рад видеть его в команде, однако спортивный директор Ричард Хьюз выступил против этой идеи. В итоге Хейтинга принял предложение войти в штаб Томаса Франка в клубе «Тоттенхэм».

Между тем будущее Слота в «Ливерпуле» кажется все более неопределённым, и отказ допустить Хейтингу в тренерский штаб Слота вызывает опасения среди болельщиков и экспертов.

Такое решение спортивного директора может свидетельствовать о внутренних разногласиях и отражать сложные процессы внутри руководства клуба. Потенциальное возвращение Хейтинги могло укрепить тренерский состав и положительно повлиять на выступления команды в сезоне. Однако теперь, когда этот вариант отклонён, многие задаются вопросом, сохранит ли Слот своё место в клубе на долгосрочную перспективу.

Ситуация в «Ливерпуле» активно обсуждается в спортивных кругах, и дальнейшие изменения в тренерском штабе не исключены. Важно следить за развитием событий, так как клуб находится на важном этапе своего развития, и подвижки в руководстве могут серьезно повлиять на результаты команды.