У нападающего «Милана» похитили часы на общую сумму €500 тысяч

Дата публикации: 18-01-2026 01:57

У нападающего Милана Никласа Фюллькруга произошла неприятная ситуация - неизвестные злоумышленники похитили у него коллекцию эксклюзивных наручных часов, общая стоимость которых составляет около 500 тысяч евро. Об этом сообщают итальянские спортивные СМИ, ссылаясь на издание Football Italia.

По имеющейся информации, кража произошла в тот момент, когда Фюллькруг находился на тренировочной базе команды. Вернувшись в отель, где он временно проживает, футболист обнаружил, что сейф в его номере был взломан. Преступники украли у него четыре дорогих экземпляра часов. Полиция оперативно прибыла на место происшествия и начала расследование, однако пока неизвестно, удалось ли им выйти на след похитителей или найти зацепки, которые помогут вернуть украденные ценности нападающему.

Напомним, что Фюллькруг стал футболистом Милана сравнительно недавно - он присоединился к итальянскому клубу из английского Вест Хэма 2 января, заключив арендное соглашение. На данный момент немецкий форвард провел четыре официальных матча за Милан, один из которых он начал в стартовом составе, но результативными действиями пока не отличился. Также стоит отметить, что в ноябре 2022 года Никлас впервые был вызван в главную национальную сборную Германии и вошел в заявку на чемпионат мира в Катаре, где представлял свою страну на мировом футбольном форуме.