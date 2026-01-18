«Кальяри» одолел «Ювентус» в 21-м туре Серии А

Дата публикации: 18-01-2026 01:58

В рамках 21-го тура чемпионата Италии среди команд Серии А состоялся интересный поединок между «Кальяри» и «Ювентусом». Встреча прошла на стадионе «Унипол Домус» в городе Кальяри, Италия. Главным судьей матча выступил Давиде Масса. В этот вечер зрители стали свидетелями неожиданного результата - хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Победный и единственный мяч этой встречи забил полузащитник команды хозяев Лука Маццители. Он отличился в середине второго тайма, на 65-й минуте игры, реализовав свой шанс у ворот соперника. Его точный удар позволил «Кальяри» заработать три важных очка во внутреннем первенстве.

После этой игры турнирная ситуация претерпела изменения: «Ювентус» теперь занимает четвертое место в таблице чемпионата Италии, имея в активе 39 очков после 21 сыгранного матча. «Кальяри», набравший 22 очка за тот же период, поднялся на 13 позицию в таблице. Лидирует пока миланский «Интер», у которого на балансе 49 очков.

Уже в следующем туре футболисты «Ювентуса» под руководством Лучано Спаллетти поспорят за очки с командой «Наполи». Матч пройдет 25 января. А «Кальяри» проведет свою следующую встречу на один день раньше, 24 января, против «Фиорентины».