«Реал» рассматривает вариант назначения Артеты на пост главного тренера

Дата публикации: 18-01-2026 01:59

Мадридский клуб Реал активно рассматривает различных претендентов на позицию главного тренера. В числе претендентов фигурирует испанский специалист Микель Артета, который в настоящее время возглавляет лондонский Арсенал.

Согласно последним данным, вероятность того, что нынешний тренер Альваро Арбелоа продолжит работу в Реале в следующем сезоне, крайне низкая. Несмотря на это, спортивный директор Арсенала Андреа Берта вместе с Микелем Артета ведут переговоры о продлении контракта 43-летнего специалиста.

Микель Артета руководит лондонским клубом примерно с декабря 2019 года и сумел добиться заметных успехов, укрепив позиции команды в английской Премьер-лиге.

В то же время Реал заинтересован в привлечении опытного тренера, который сможет вывести команду на новый уровень и достичь значимых результатов в национальных и европейских соревнованиях. Имя Артеты рассматривается как одно из наиболее привлекательных для этой задачи благодаря его тактическому подходу и умению работать с молодыми игроками.