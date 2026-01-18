«Бенфика» выиграла матч у «Риу Аве» в португальской лиге

Дата публикации: 18-01-2026 02:01

В субботу, 17 января 2026 года, прошел поединок 18-го тура чемпионата Португалии между командами «Риу Аве» и «Бенфика».

Матч состоялся на стадионе «Эштадиу ду Риу Аве» и завершился уверенной победой гостей со счетом 2:0.

Украинский полузащитник «орлов» Георгий Судаков отметился ассистом в первом забитом голе и был заменён на 90-й минуте. Другой представитель Украины в составе «Бенфики», голкипер Анатолий Трубин, провел полный матч и отразил один удар соперников.

«Бенфика» контролировала ход игры, создавая острые моменты и эффективно защищаясь. Добиться этого результата помогла слаженная командная игра и высокий уровень дисциплины на поле. Особое внимание заслуживает игра защитников, а также уверенные действия Трубина в воротах.

«Риу Аве» пытался навязать борьбу и даже имел несколько возможностей для взятия ворот, но реализация оставляла желать лучшего. В итоге, соперники использовали свои моменты более эффективно, что и вылилось в разгромный счет.

Победа приближает «Бенфику» к верхней части турнирной таблицы, усиливая их шансы на борьбу за чемпионство в текущем сезоне.