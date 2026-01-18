03:13 ()
Роналду и Джорджина внезапно приняли решение распрощаться со своим домом

Дата публикации: 18-01-2026 02:03

 

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес приняли решение выставить на продажу одну из своих вилл в Португалии по цене 35 миллионов евро.

Этот роскошный особняк, расположенный в Кашкайше, изначально планировался как основное семейное жильё после завершения футбольной карьеры Роналду. Однако с течением времени планы изменились.

Дом находится в престижном жилом комплексе Quinta da Marinha. Пара приобрела земельный участок в 2020 году и на протяжении нескольких лет проводила масштабное строительство дома, сталкиваясь с различными задержками, сменой подрядчиков и юридическими сложностями.

Главной причиной решения о продаже стала недостаточная приватность. Этот элитный район с полями для гольфа и конными клубами предполагает активную социальную жизнь соседей, что приводит к тому, что с некоторых точек открывается прямой вид на виллу Роналду и Родригес. Попытки выкупить соседние участки не увенчались успехом, и в итоге семья решила продать дом.

