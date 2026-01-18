«Интер» нацелился на полузащитника «Реала» для летнего усиления состава

Дата публикации: 18-01-2026 20:57

Миланский "Интер" всерьёз заинтересован в подписании атакующего полузащитника мадридского "Реала" Арды Гюлера. Итальянский гранд рассматривает 20-летнего турецкого таланта как одну из ключевых целей на летнее трансферное окно и видит в нём потенциальное усиление для своей команды. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил известный журналист Экрем Конур, специализирующийся на новостях футбольного рынка.

По информации источника, сам Гюлер на данный момент сосредоточен на выступлениях за "сливочных" и намерен продолжать борьбу за место в стартовом составе "Реала". В частности, в ходе зимнего трансферного окна к нему проявлял интерес лондонский "Арсенал", который рассматривал возможность его перехода, однако футболист предпочёл остаться в Мадриде и продолжить развитие под руководством Карло Анчелотти.

В текущем сезоне Арда Гюлер провёл 30 официальных матчей во всех соревнованиях, отметившись тремя забитыми мячами и десятью результативными передачами. Его действующий контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2029 года, что демонстрирует долгосрочные планы "Реала" на игрока. Согласно оценке Transfermarkt, рыночная стоимость молодого полузащитника оценивается в 90 миллионов евро, что говорит о его высокой востребованности среди топовых европейских клубов.