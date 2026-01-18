Милан - Лечче 18 Января прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Лечче, которое состоится 18 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
|12
|пз
|Адриен Рабьо
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|4
|пз
|Самуэле Риччи
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|25
|зщ
|Антонино Галло
|5
|зщ
|Джамиль Зиберт
|13
|зщ
|Матиас Перес
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|16
|нп
|Омри Гандельман
|9
|нп
|Никола Штулич
|19
|нп
|Ламек Банда
|Массимилиано Аллегри
|Эусебио Ди Франческо
|23.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 0
|29.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 2
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 3
|27.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 0
|06.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 0
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|23.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|2 : 0
|14.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 18-й тур
|2 : 2
|22.06.2020
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 4
|20.10.2019
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|15.01.2026
|Италия — Серия А
|16-й тур
|1 : 3
|11.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|08.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|02.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 1
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|3 : 0
|14.01.2026
|Италия — Серия А
|16-й тур
|1 : 0
|11.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 2
|06.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 2
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|21
|49
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|20
|43
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|21
|43
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|20
|39
| 5
Лига Европы
|Рома
|20
|39
| 6
Лига конференций
|Комо
|20
|34
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Болонья
|20
|30
|9
|Лацио
|20
|28
|10
|Удинезе
|21
|26
|11
|Торино
|20
|23
|12
|Сассуоло
|21
|23
|13
|Кремонезе
|20
|22
|14
|Парма
|20
|22
|15
|Дженоа
|20
|19
|16
|Кальяри
|20
|19
|17
|Лечче
|20
|17
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|20
|14
| 19
Зона вылета
|Пиза
|21
|14
| 20
Зона вылета
|Верона
|20
|13