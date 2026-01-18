03:16 ()
Милан - Лечче 18 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 18-01-2026 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
18 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 21-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Милан
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Лечче, которое состоится 18 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Лечче
16ФранцияврМик Меньян
5БельгиязщКони де Винтер
46ИталиязщМаттео Габбиа
23АнглиязщФикайо Томори
33ИталиязщДавиде Бартезаги
12ФранцияпзАдриен Рабьо
8АнглияпзРубен Лофтус-Чик
4ИталияпзСамуэле Риччи
56БельгиянпАлексис Салемакерс
10ПортугалиянпРафаэл Леау
11СШАнпКристиан Пулишич
30ИталияврВладимиро Фальконе
44ПортугалиязщТьягу Габриэл
25ИталиязщАнтонино Галло
5ГерманиязщДжамиль Зиберт
13ЧилизщМатиас Перес
29МалипзЛассана Кулибали
20АлбанияпзЮльбер Рамадани
50АргентинанпСантьяго Пьеротти
16ИзраильнпОмри Гандельман
9СербиянпНикола Штулич
19ЗамбиянпЛамек Банда
Главные тренеры
ИталияМассимилиано Аллегри
ИталияЭусебио Ди Франческо
История личных встреч
23.09.2025Кубок Италии1/16 финалаМилан3 : 0Лечче
29.08.2025Италия — Серия А2-й турЛечче0 : 2Милан
08.03.2025Италия — Серия А28-й турЛечче2 : 3Милан
27.09.2024Италия — Серия А6-й турМилан3 : 0Лечче
06.04.2024Италия - Серия А31-й турМилан3 : 0Лечче
11.11.2023Италия - Серия А12-й турЛечче2 : 2Милан
23.04.2023Италия - Серия АСерия А. 31-й турМилан2 : 0Лечче
14.01.2023Италия - Серия АСерия А. 18-й турЛечче2 : 2Милан
22.06.2020Италия - Серия А27-й турЛечче1 : 4Милан
20.10.2019Италия - Серия А8-й турМилан2 : 2Лечче
15.01.2026Италия — Серия А16-й тур1 : 3Милан
11.01.2026Италия — Серия А20-й тур1 : 1Милан
08.01.2026Италия — Серия А19-й турМилан1 : 1
02.01.2026Италия — Серия А18-й тур0 : 1Милан
28.12.2025Италия — Серия А17-й турМилан3 : 0
14.01.2026Италия — Серия А16-й тур1 : 0Лечче
11.01.2026Италия — Серия А20-й турЛечче1 : 2
06.01.2026Италия — Серия А19-й турЛечче0 : 2
03.01.2026Италия — Серия А18-й тур1 : 1Лечче
27.12.2025Италия — Серия А17-й турЛечче0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2149
2
Лига чемпионов
Милан2043
3
Лига чемпионов
Наполи2143
4
Лига чемпионов
Ювентус2039
5
Лига Европы
Рома2039
6
Лига конференций
Комо2034
7 Аталанта2132
8 Болонья2030
9 Лацио2028
10 Удинезе2126
11 Торино2023
12 Сассуоло2123
13 Кремонезе2022
14 Парма2022
15 Дженоа2019
16 Кальяри2019
17 Лечче2017
18
Зона вылета
Фиорентина2014
19
Зона вылета
Пиза2114
20
Зона вылета
Верона2013

Отзывы и комментарии к матчу

