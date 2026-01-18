«Челси» договорился о контракте с защитником «Ренна»

Дата публикации: 18-01-2026 20:59

Лондонский «Челси» достиг договоренности по условиям личного контракта с защитником «Ренна» Жереми Жаке. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети X. Жаке, которому всего 20 лет, находится на шаг от перехода в состав английской команды, однако переговоры между клубами все еще продолжаются и не завершены окончательно. По данным журналиста, французский клуб оценивает своего игрока в 65 миллионов евро и рассчитывает получить именно такую сумму за трансфер талантливого защитника во время текущего трансферного окна.

Жереми Жаке является воспитанником молодежной академии «Ренна» и уже сумел проявить себя во взрослых соревнованиях. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах чемпионата Франции, причем во всех выходил на поле в основном составе команды. Это говорит о доверии со стороны тренеров и стабильной игре футболиста на высоком уровне. По информации, взятой с авторитетного портала Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость Жаке оценивается в 20 миллионов евро, что значительно ниже той суммы, которую хочет получить «Ренн». Сейчас все внимание приковано к дальнейшему развитию событий: сумеют ли «Челси» договориться с французским клубом и какой итоговой окажется сумма трансфера. Жереми Жаке может стать одним из главных приобретений лондонцев в ближайшее время, усилив защитную линию команды.