Ребров может снова стать главным тренером киевского «Динамо»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может вновь стать наставником киевского «Динамо». Об этом сообщает издание «Voice of Dynamo».

Согласно информации, президент клуба Игорь Суркис уже вел переговоры с 51-летним специалистом относительно его потенциального возвращения на пост главного тренера. Такое решение могут принять в случае неудовлетворительных результатов команды при Игоре Костюке, а также если национальная сборная Украины не пробьется на чемпионат мира 2026 года.

Однако, даже при таких обстоятельствах возвращение Реброва в Киев не является однозначным. Семья тренера проживает в Испании, и пока не планирует переезжать обратно в Украину, что может стать значительным препятствием для реализации этих планов.

Стоит напомнить, что Сергей Ребров возглавлял киевское «Динамо» с 2014 по 2017 годы, за время которого он сумел привести команду к двум чемпионским титулам, а также выиграть два Кубка и Суперкубок Украины, значительно укрепив позиции клуба на национальной арене.