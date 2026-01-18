Уэйн Руни заявил, в каких двух клубах хотел бы возглавить тренерский штаб

Дата публикации: 18-01-2026 21:01

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни рассказал, в каких клубах он хотел бы продолжить свою тренерскую карьеру.

– На прошлой неделе я говорил, что если поступит звонок из «Манчестер Юнайтед» с предложением занять любую должность, я с радостью соглашусь. Этот клуб очень много для меня значит, я посвятил ему 13 лет своей футбольной жизни. Без сомнений, это одна из двух команд, в которых мне бы хотелось работать тренером. Вторым клубом всегда был и остается «Эвертон», – приводит слова Руни издание The Sun.

За годы работы на тренерском поприще Уэйн Руни уже успел набраться ценного опыта. Он возглавлял такие клубы, как «Дерби Каунти», а также американский «Ди-Си Юнайтед», который выступает в МЛС, и английские команды «Бирмингем» и «Плимут Аргайл». Несмотря на столь насыщенную тренерскую карьеру, Руни не скрывает, что особенные чувства испытывает именно к «Манчестер Юнайтед» и «Эвертону», где когда-то начинал и завершал карьеру игрока.

В дальнейшем Руни планирует продолжать развитие как тренер и надеется однажды получить шанс поработать в одном из этих клубов на любом посту.