Витория Гимарайнш - Порту 18 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 18-01-2026 22:30
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
18 Января 2026 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 18-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
Витория Гимарайнш
Порту

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Порту, которое состоится 18 Января 2026 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Порту
Порту
25 Колумбия вр Хуан Кастильо
2 Португалия зщ Мага
3 Португалия зщ Мигел Раймунду Нобрега
26 Уругвай зщ Родриго Абаскаль
17 Украина зщ Орест Лебеденко
30 Португалия пз Гонсалу Ногейра
16 Ангола пз Бени Мукенди
18 Кабо-Верде пз Телму Арканжу
20 Португалия пз Саму
48 Бельгия пз Noah Saviolo
90 Сенегал нп Альюн Ндойе
99 Португалия вр Диогу Кошта
52 Португалия зщ Мартим Фернандеш
5 Польша зщ Ян Беднарек
4 Польша зщ Якуб Кивёр
74 Португалия зщ Франсишку Моура
8 Дания пз Виктор Фрохольдт
22 Аргентина пз Алан Варела
10 Испания пз Габриэль Вейга
7 Бразилия нп Виллиам Гомес
9 Испания нп Самуэль Агехова
11 Бразилия нп Пепе
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
11.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Порту3 : 0Витория Гимарайнш
24.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Порту1 : 1Витория Гимарайнш
21.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Витория Гимарайнш0 : 3Порту
17.04.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Порту3 : 1Витория Гимарайнш
07.04.2024 Португалия — Примейра 28-й тур Порту1 : 2Витория Гимарайнш
03.04.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Витория Гимарайнш0 : 1Порту
11.11.2023 Португалия — Примейра 11-й тур Витория Гимарайнш1 : 2Порту
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Порту3 : 0Витория Гимарайнш
21.01.2023 Португалия - Примейра 17-й тур Витория Гимарайнш0 : 1Порту
10.04.2022 Португалия - Примейра 29-й тур Витория Гимарайнш0 : 1Порту
02.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур Витория Гимарайнш2 : 1
28.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур 0 : 0Витория Гимарайнш
23.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур Витория Гимарайнш1 : 4
17.12.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Витория Гимарайнш0 : 1
13.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур 0 : 1Витория Гимарайнш
14.01.2026 Кубок Португалии 1/4 финала Порту1 : 0
04.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур 0 : 1Порту
29.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур Порту2 : 0
22.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур 0 : 3Порту
18.12.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Порту4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1749
2
Лига чемпионов
Спортинг1845
3
Лига Европы
Бенфика1739
4
Лига конференций
Жил Висенте1831
5 Брага1727
6 Морейренсе1827
7 Витория Гимарайнш1725
8 Алверка1823
9 Фамаликан1723
10 Эшторил1720
11 Риу Аве1720
12 Эштрела1719
13 Арока1817
14 Санта-Клара1717
15 Насьонал1817
16
Стыковая зона
Каза Пия1814
17
Зона вылета
Тондела1712
18
Зона вылета
АВС184

Отзывы и комментарии к матчу

