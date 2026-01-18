Витория Гимарайнш - Порту 18 Января прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Порту, которое состоится 18 Января 2026 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|25
|вр
|Хуан Кастильо
|2
|зщ
|Мага
|3
|зщ
|Мигел Раймунду Нобрега
|26
|зщ
|Родриго Абаскаль
|17
|зщ
|Орест Лебеденко
|30
|пз
|Гонсалу Ногейра
|16
|пз
|Бени Мукенди
|18
|пз
|Телму Арканжу
|20
|пз
|Саму
|48
|пз
|Noah Saviolo
|90
|нп
|Альюн Ндойе
|99
|вр
|Диогу Кошта
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|22
|пз
|Алан Варела
|10
|пз
|Габриэль Вейга
|7
|нп
|Виллиам Гомес
|9
|нп
|Самуэль Агехова
|11
|нп
|Пепе
|Франческо Фариоли
|11.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|24.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|17.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|07.04.2024
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|1 : 2
|03.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|11.11.2023
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|21.01.2023
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|0 : 1
|10.04.2022
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|02.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|2 : 1
|28.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|0 : 0
|23.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 4
|17.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|0 : 1
|13.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 1
|14.01.2026
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 0
|04.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|0 : 1
|29.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 0
|22.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 3
|18.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|4 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|17
|49
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|18
|45
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|17
|39
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|18
|31
|5
|Брага
|17
|27
|6
|Морейренсе
|18
|27
|7
|Витория Гимарайнш
|17
|25
|8
|Алверка
|18
|23
|9
|Фамаликан
|17
|23
|10
|Эшторил
|17
|20
|11
|Риу Аве
|17
|20
|12
|Эштрела
|17
|19
|13
|Арока
|18
|17
|14
|Санта-Клара
|17
|17
|15
|Насьонал
|18
|17
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|18
|14
| 17
Зона вылета
|Тондела
|17
|12
| 18
Зона вылета
|АВС
|18
|4