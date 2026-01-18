03:17 ()
Лион - Брест 18 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 18-01-2026 21:45
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
18 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Лион
Брест

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Брест, которое состоится 18 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Брест
Брест
1СловакияврДоминик Грейф
22АнголазщКлинтон Мата
21НидерландызщРубен Клюйверт
16Бразилиязщ Абнер
98АнглиязщЭйнсли Мэйтленд-Найлс
3АргентиназщНиколас Тальяфико
44ФранцияпзХалис Мера
10ЧехияпзПавел Шульц
23АнглияпзТайлер Мортон
5БельгияпзОрель Мангала
17ПортугалиянпАфонсу Морейра
30ФранцияврГрегуар Кудер
12Кот-д'ИвуарзщЛюк Зогбе
5ФранциязщБрендан Шардонне
44ФранциязщСумайла Кулибали
27МализщДауда Гвиндо
13ФранцияпзЖорис Шотар
8ФранцияпзЮго Маньетти
14ГваделупапзРеми Лабо Ласкари
10ФранциянпРомен дель Кастильо
99СенегалнпПате Мбуп
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
Главные тренеры
ФранцияЭрик Руа
История личных встреч
02.11.2025Франция — Лига 111-й турБрест0 : 0Лион
02.03.2025Франция — Лига 124-й турЛион2 : 1Брест
11.01.2025Франция — Лига 117-й турБрест2 : 1Лион
14.04.2024Франция - Лига 129-й турЛион4 : 3Брест
23.09.2023Франция - Лига 16-й турБрест1 : 0Лион
01.02.2023Франция - Лига 121-й турЛион0 : 0Брест
28.12.2022Франция - Лига 116-й турБрест2 : 4Лион
20.04.2022Франция - Лига 133-й турБрест2 : 1Лион
07.08.2021Франция - Лига 11-й турЛион1 : 1Брест
19.02.2021Франция - Лига 126-й турБрест2 : 3Лион
11.01.2026Кубок Франции1/16 финала1 : 2Лион
03.01.2026Франция — Лига 117-й тур1 : 3Лион
21.12.2025Кубок Франции1/32 финалаЛион3 : 0
14.12.2025Франция — Лига 116-й турЛион1 : 0
11.12.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й турЛион2 : 1
04.01.2026Франция — Лига 117-й турБрест2 : 0
19.12.2025Кубок Франции1/32 финала1 : 1 5 : 4Брест
13.12.2025Франция — Лига 116-й тур3 : 1Брест
05.12.2025Франция — Лига 115-й турБрест1 : 0
30.11.2025Франция — Лига 114-й тур1 : 2Брест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1843
2
Лига чемпионов
ПСЖ1842
3
Лига чемпионов
Марсель1732
4
Лига чемпионов
Лилль1832
5
Лига Европы
Лион1730
6
Лига конференций
Ренн1730
7 Тулуза1826
8 Страсбург1724
9 Монако1823
10 Анже1722
11 Брест1722
12 Лорьян1822
13 Гавр1718
14 Ницца1818
15 Париж1716
16
Стыковая зона
Нант1714
17
Зона вылета
Осер1812
18
Зона вылета
Метц1712

Отзывы и комментарии к матчу

