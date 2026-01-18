Лион - Брест 18 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Брест, которое состоится 18 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Доминик Грейф
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|21
|зщ
|Рубен Клюйверт
|16
|зщ
|Абнер
|98
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|44
|пз
|Халис Мера
|10
|пз
|Павел Шульц
|23
|пз
|Тайлер Мортон
|5
|пз
|Орель Мангала
|17
|нп
|Афонсу Морейра
|30
|вр
|Грегуар Кудер
|12
|зщ
|Люк Зогбе
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|44
|зщ
|Сумайла Кулибали
|27
|зщ
|Дауда Гвиндо
|13
|пз
|Жорис Шотар
|8
|пз
|Юго Маньетти
|14
|пз
|Реми Лабо Ласкари
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|99
|нп
|Пате Мбуп
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|Эрик Руа
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|2 : 1
|11.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|4 : 3
|23.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|01.02.2023
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|28.12.2022
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 4
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|07.08.2021
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|19.02.2021
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 3
|11.01.2026
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 2
|03.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 3
|21.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|3 : 0
|14.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|1 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|04.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 0
|19.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 1 5 : 4
|13.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|05.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|18
|43
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|18
|42
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|17
|32
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|18
|32
| 5
Лига Европы
|Лион
|17
|30
| 6
Лига конференций
|Ренн
|17
|30
|7
|Тулуза
|18
|26
|8
|Страсбург
|17
|24
|9
|Монако
|18
|23
|10
|Анже
|17
|22
|11
|Брест
|17
|22
|12
|Лорьян
|18
|22
|13
|Гавр
|17
|18
|14
|Ницца
|18
|18
|15
|Париж
|17
|16
| 16
Стыковая зона
|Нант
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Осер
|18
|12
| 18
Зона вылета
|Метц
|17
|12