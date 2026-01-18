Сенегал - Марокко 18 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сенегал - Марокко, которое состоится 18 Января 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Финал, оно проводится на стадионе: Принц Мула Абдулла (Рабат, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16
|вр
|Эдуард Менди
|15
|зщ
|Крепен Диатта
|2
|зщ
|Мамаду Сарр
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|25
|пз
|Эль-Хаджи Малик Диуф
|8
|пз
|Ламин Камара
|5
|пз
|Идрисса Гейе
|26
|пз
|Пап Гейе
|10
|пз
|Садио Мане
|13
|нп
|Илиман Ндиайе
|11
|нп
|Николас Джексон
|1
|вр
|Яссин Буну
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Найеф Агер
|25
|зщ
|Адам Масина
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|23
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|24
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|11
|пз
|Исмаэль Сайбари
|10
|нп
|Браим Диас
|20
|нп
|Айюб Эль-Кааби
|17
|нп
|Эз Абде
|Пап Тьяв
|Валид Реграги
|09.10.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 1
|25.05.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2012
|0 : 1
|14.01.2026
|Кубок африканских наций
|1/2 финала
|1 : 0
|09.01.2026
|Кубок африканских наций
|1/4 финала
|0 : 1
|03.01.2026
|Кубок африканских наций
|1/8 финала
|3 : 1
|30.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа D. 3-й тур
|0 : 3
|27.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа D. 2-й тур
|1 : 1
|14.01.2026
|Кубок африканских наций
|1/2 финала
|0 : 0 2 : 4
|09.01.2026
|Кубок африканских наций
|1/4 финала
|0 : 2
|04.01.2026
|Кубок африканских наций
|1/8 финала
|1 : 0
|29.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа A. 3-й тур
|0 : 3
|26.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
| Сенегал
Судан
|3 : 1
| Мали
Тунис
|1 : 1 3 : 2
| Марокко
Танзания
|1 : 0
| ЮАР
Камерун
|1 : 2
| Египет
Бенин
|3 : 1 ДВ
| Нигерия
Мозамбик
|4 : 0
| Алжир
ДР Конго
|1 : 0 ДВ
| Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо
|3 : 0
| Мали
Сенегал
|0 : 1
| Камерун
Марокко
|0 : 2
| Алжир
Нигерия
|0 : 2
| Египет
Кот-д'Ивуар
|3 : 2
| Сенегал
Египет
|1 : 0
| Нигерия
Марокко
|0 : 0 2 : 4
| Египет
Нигерия
|0 : 0 2 : 4
| Сенегал
Марокко
|18.01