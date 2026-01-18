03:17 ()
Свернуть список

Сенегал - Марокко 18 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 18-01-2026 21:00
Стадион: Принц Мула Абдулла (Рабат, Марокко), вместимость: 69500
18 Января 2026 года в 22:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Финал
Сенегал
Марокко

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сенегал - Марокко, которое состоится 18 Января 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Финал, оно проводится на стадионе: Принц Мула Абдулла (Рабат, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сенегал
Марокко
16 Сенегал вр Эдуард Менди
15 Сенегал зщ Крепен Диатта
2 Сенегал зщ Мамаду Сарр
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
25 Сенегал пз Эль-Хаджи Малик Диуф
8 Сенегал пз Ламин Камара
5 Сенегал пз Идрисса Гейе
26 Сенегал пз Пап Гейе
10 Сенегал пз Садио Мане
13 Сенегал нп Илиман Ндиайе
11 Сенегал нп Николас Джексон
1 Марокко вр Яссин Буну
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Марокко зщ Найеф Агер
25 Марокко зщ Адам Масина
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
23 Марокко пз Билал Эль-Ханнус
24 Марокко пз Нейл Эль-Айнауи
11 Марокко пз Исмаэль Сайбари
10 Марокко нп Браим Диас
20 Марокко нп Айюб Эль-Кааби
17 Марокко нп Эз Абде
Главные тренеры
Сенегал Пап Тьяв
Марокко Валид Реграги
История личных встреч
09.10.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Марокко3 : 1Сенегал
25.05.2012 Товарищеские матчи (сборные) Май 2012 Марокко0 : 1Сенегал
14.01.2026 Кубок африканских наций 1/2 финала Сенегал1 : 0
09.01.2026 Кубок африканских наций 1/4 финала 0 : 1Сенегал
03.01.2026 Кубок африканских наций 1/8 финала Сенегал3 : 1
30.12.2025 Кубок африканских наций Группа D. 3-й тур 0 : 3Сенегал
27.12.2025 Кубок африканских наций Группа D. 2-й тур Сенегал1 : 1
14.01.2026 Кубок африканских наций 1/2 финала 0 : 0 2 : 4Марокко
09.01.2026 Кубок африканских наций 1/4 финала 0 : 2Марокко
04.01.2026 Кубок африканских наций 1/8 финала Марокко1 : 0
29.12.2025 Кубок африканских наций Группа A. 3-й тур 0 : 3Марокко
26.12.2025 Кубок африканских наций Группа A. 2-й тур Марокко1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финала Кубка африканских наций: Сенегал — Марокко. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Сенегал
Судан
3 : 1
Мали
Тунис
1 : 1 3 : 2
Марокко
Танзания
1 : 0
ЮАР
Камерун
1 : 2
Египет
Бенин
3 : 1 ДВ
Нигерия
Мозамбик
4 : 0
Алжир
ДР Конго
1 : 0 ДВ
Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо
3 : 0
1/4 финала
Мали
Сенегал
0 : 1
Камерун
Марокко
0 : 2
Алжир
Нигерия
0 : 2
Египет
Кот-д'Ивуар
3 : 2
1/2 финала
Сенегал
Египет
1 : 0
Нигерия
Марокко
0 : 0 2 : 4
За 3-е место
Египет
Нигерия
0 : 0 2 : 4
Финал
Сенегал
Марокко
18.01

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close