Фабрицио Романо сообщил клуб, где Зинченко продолжит свою карьеру

Дата публикации: 18-01-2026 21:02

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко продолжит свою карьеру в клубе "Аякс". Об этом сообщает известный спортивный журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы достигли соглашения относительно полугодичной аренды 29-летнего футболиста. В ближайшие сутки Зинченко отправится в Амстердам, где пройдет медицинское обследование и оформление всех необходимых документов.

В нынешнем сезоне Александр выступает на правах аренды за "Ноттингем Форест", где принял участие в десяти матчах, однако пока без результативных действий. По данным веб-портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 15 миллионов евро. Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что "лесники" могут досрочно прекратить аренду футболиста.

Переход в "Аякс" станет важным шагом в карьере Зинченко, который стремится получить стабильную игровую практику и показать свои лучшие качества на европейской арене. Этот трансфер вызывает большой интерес у поклонников клуба и футбольной общественности.