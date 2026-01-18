«Ливерпуль» проявляет интерес к защитнику «Интера»

Дата публикации: 18-01-2026 20:58

«Ливерпуль» проявляет интерес к приобретению защитника миланского «Интера» Алессандро Бастони. Итальянский футболист не исключает для себя возможность перехода в команду английской Премьер-лиги. Об этом сообщает издание TEAMtalk.

Как отмечает источник, после недавней травмы молодого защитника «красных» Джованни Леони, а также после перехода Марка Гехи из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Сити», у действующего чемпиона АПЛ возникла необходимость укрепить защиту. Мерсисайдцы рассматривают несколько кандидатур, среди которых - Алессандро Бастони из «Интера» и Нико Шлоттербек, ныне выступающий за дортмундскую «Боруссию».

В текущем сезоне Алессандро Бастони сыграл в 24 матчах во всех соревнованиях, забил один гол и отметился пятью результативными передачами. Контракт защитника с «Интером» рассчитан до лета 2028 года. Согласно данным, опубликованным на портале Transfermarkt, рыночная стоимость спортсмена оценивается примерно в 80 миллионов евро.

Таким образом, «Ливерпуль» готов рассматривать трансфер Бастони как приоритетное усиление оборонительной линии, чтобы успешно конкурировать в новом сезоне АПЛ и на международной арене.