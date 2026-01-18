Реал Сосьедад - Барселона 18 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Барселона, которое состоится 18 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|31
|зщ
|Хон Мартин
|16
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|8
|пз
|Беньят Туррьентес
|18
|пз
|Карлос Солер
|23
|пз
|Брайс Мендес
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|11
|нп
|Гонсалу Гедеш
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|13
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|21
|пз
|Френки де Йонг
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|11
|пз
|Рафинья
|8
|пз
|Педри
|16
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|Пеллегрино Матараццо
|Ханс-Дитер Флик
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 1
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|4 : 0
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 0
|13.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|25.01.2023
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 0
|21.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 4
|21.04.2022
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 1
|15.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|4 : 2
|13.01.2026
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 3
|09.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 2
|04.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 1
|20.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 1
|16.12.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 2
|15.01.2026
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 2
|11.01.2026
|Суперкубок Испании
|Финал
|3 : 2
|07.01.2026
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|5 : 0
|03.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|0 : 2
|21.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|49
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|20
|48
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|18
|41
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|19
|38
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|20
|34
| 6
Лига конференций
|Бетис
|19
|29
|7
|Сельта
|19
|29
|8
|Атлетик Б
|20
|24
|9
|Жирона
|20
|24
|10
|Эльче
|19
|23
|11
|Осасуна
|20
|22
|12
|Райо Вальекано
|19
|22
|13
|Реал Сосьедад
|19
|21
|14
|Мальорка
|20
|21
|15
|Хетафе
|19
|21
|16
|Севилья
|19
|20
|17
|Алавес
|19
|19
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|19
|17
| 19
Зона вылета
|Леванте
|19
|14
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|20
|13