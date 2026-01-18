03:16 ()
Свернуть список

Реал Сосьедад - Барселона 18 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 18-01-2026 22:00
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
18 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 20-й тур
Реал Сосьедад
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Барселона, которое состоится 18 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Барселона
Барселона
1ИспанияврАлекс Ремиро
2ВенесуэлазщХон Арамбуру
31ИспаниязщХон Мартин
16ХорватиязщДуе Чалета-Цар
17ИспаниязщСерхио Гомес
8ИспанияпзБеньят Туррьентес
18ИспанияпзКарлос Солер
23ИспанияпзБрайс Мендес
14ЯпониянпТакефуса Кубо
11ПортугалиянпГонсалу Гедеш
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
13ИспанияврЖоан Гарсия
23ФранциязщЖюль Кунде
5ИспаниязщПау Кубарси
3ИспаниязщАлекс Бальде
24ИспаниязщЭрик Гарсия
21НидерландыпзФренки де Йонг
10ИспанияпзЛамин Ямаль
11Бразилияпз Рафинья
8Испанияпз Педри
16ИспанияпзФермин Лопес Мартин
9ПольшанпРоберт Левандовски
Главные тренеры
СШАПеллегрино Матараццо
ГерманияХанс-Дитер Флик
История личных встреч
28.09.2025Испания — Примера7-й турБарселона2 : 1Реал Сосьедад
02.03.2025Испания — Примера26-й турБарселона4 : 0Реал Сосьедад
10.11.2024Испания — Примера13-й турРеал Сосьедад1 : 0Барселона
13.05.2024Испания - Примера35-й турБарселона2 : 0Реал Сосьедад
04.11.2023Испания - Примера12-й турРеал Сосьедад0 : 1Барселона
20.05.2023Испания - Примера35-й турБарселона1 : 2Реал Сосьедад
25.01.2023Кубок Испании1/4 финалаБарселона1 : 0Реал Сосьедад
21.08.2022Испания - Примера2-й турРеал Сосьедад1 : 4Барселона
21.04.2022Испания - Примера33-й турРеал Сосьедад0 : 1Барселона
15.08.2021Испания - Примера1-й турБарселона4 : 2Реал Сосьедад
13.01.2026Кубок Испании1/8 финалаРеал Сосьедад2 : 2 4 : 3
09.01.2026Испания — Примера19-й тур1 : 2Реал Сосьедад
04.01.2026Испания — Примера18-й турРеал Сосьедад1 : 1
20.12.2025Испания — Примера17-й тур1 : 1Реал Сосьедад
16.12.2025Кубок Испании1/16 финала1 : 2Реал Сосьедад
15.01.2026Кубок Испании1/8 финала0 : 2Барселона
11.01.2026Суперкубок ИспанииФиналБарселона3 : 2
07.01.2026Суперкубок Испании1/2 финалаБарселона5 : 0
03.01.2026Испания — Примера18-й тур0 : 2Барселона
21.12.2025Испания — Примера17-й тур0 : 2Барселона
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1949
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2048
3
Лига чемпионов
Вильярреал1841
4
Лига чемпионов
Атлетико М1938
5
Лига Европы
Эспаньол2034
6
Лига конференций
Бетис1929
7 Сельта1929
8 Атлетик Б2024
9 Жирона2024
10 Эльче1923
11 Осасуна2022
12 Райо Вальекано1922
13 Реал Сосьедад1921
14 Мальорка2021
15 Хетафе1921
16 Севилья1920
17 Алавес1919
18
Зона вылета
Валенсия1917
19
Зона вылета
Леванте1914
20
Зона вылета
Овьедо2013

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close