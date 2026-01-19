«Милан» одержал победу над «Лечче» в 21‑м туре Серии А

Дата публикации: 19-01-2026 01:23

В рамках 21-го тура чемпионата Италии по футболу состоялась встреча между командами Милан и Лечче. Матч принимал легендарный стадион Сан-Сиро, который традиционно собрал множество болельщиков. Игру судил главный арбитр Лука Цуфферли. Итоговый счет матча - 1:0 в пользу хозяев поля, благодаря чему Милан смог одержать важную победу перед своими фанатами.

Автором единственного результативного удара стал нападающий Никлас Фюллькруг. Он сумел отличиться на 76-й минуте второго тайма, забив гол, который оказался победным для его команды. Этот точный удар принес Милану три очка и укрепил позиции клуба во втором турнирном ряду.

После этой победы Милан набирает 46 баллов спустя 21 сыгранный матч и продолжает удерживать вторую строчку в таблице Серии А. Лидером по-прежнему остается Интер, у которого 49 очков. В то же время Лечче с 17 набранными очками расположился на 17-м месте и продолжает борьбу за сохранение прописки в элите итальянского футбола.

В следующем туре подопечные Милана встретятся на выезде с римской Ромой 25 января, а Лечче проведет матч против Лацио днем ранее. Болельщики с нетерпением ожидают предстоящие игры.