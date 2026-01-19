Пьянич близок к подписанию контракта с «Актобе»

Дата публикации: 19-01-2026 01:42

Бывший полузащитник "Барселоны" и московского ЦСКА Миралем Пьянич, которому сейчас 35 лет, решил возобновить профессиональную карьеру и в ближайшее время подпишет контракт с казахстанским клубом "Актобе". По сообщениям журналиста Ивана Карпова в телеграм-канале, руководство казахстанского клуба также проявляет интерес к приобретению бывшего нападающего "Краснодара", Фёдора Смолова. Ожидается, что с Пьяничем будет заключено соглашение сроком на один год, а сам футболист получит одну из самых высоких зарплат в истории казахстанской Премьер-лиги.

Источники отмечают, что руководство "Актобе" вело переговоры и с Томасом Мюллером, опытным немецким игроком, однако 36-летний форвард отказался от перехода после того, как узнал об особенностях казахстанских стадионов - игровые поля здесь нередко покрыты искусственным газоном, что не устроило футболиста.

На протяжении своей многолетней карьеры Миралем Пьянич успел поиграть за такие известные клубы, как "Лион", "Рома", "Ювентус" и "Барселона". Последним его клубом был московский ЦСКА, который он покинул прошлым летом, после чего находился в статусе свободного агента. За армейцев Пьянич провёл 25 матчей во всех соревнованиях и сделал две результативные передачи.

Если трансфер состоится, опыт и мастерство Пьянича могут заметно усилить "Актобе" в национальном чемпионате, а казахстанская Премьер-лига получит ещё одного звёздного игрока с богатым европейским опытом на своём счету.