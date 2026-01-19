В Реале считают, что Лунин перейдет в один из топ-клубов АПЛ

Дата публикации: 19-01-2026 01:49

Лондонский клуб «Челси» проявляет серьезный интерес к вратарю мадридского «Реала» Андрею Лунину.

Согласно информации из надежных источников, внутри руководства «бланкос» существует мнение, что украинский голкипер уже может иметь предварительную договоренность с представителями английского клуба относительно возможного трансфера.

В текущем сезоне Андрей Лунин сыграл три матча, в которых пропустил восемь голов, что отражает определённые сложности в обороне команды.

Ранее сообщалось, что во время матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» скаут миланского «Интера» внимательно наблюдал за игрой вратаря «Реала» Андрея Лунина, который был включён в стартовый состав из-за отсутствия основного голкипера Тибо Куртуа.

Интерес со стороны ведущих европейских клубов подчеркивает растущую значимость молодого украинского вратаря в современном футболе. Его потенциальный переход в «Челси» может открыть для него новые возможности и помочь раскрыть весь потенциал на международной арене. В то же время, ситуация с Куртуа в «Реале» и Луниным остаётся предметом активного обсуждения среди специалистов и болельщиков, что делает этот трансфер одним из потенциально важных и ожидаемых событий ближайшего трансферного окна.