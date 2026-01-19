05:39 ()
Свернуть список

Бешикташ - Кайсериспор 19 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 19-01-2026 19:00
Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
19 Января 2026 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 18-й тур
Бешикташ
Кайсериспор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Кайсериспор, которое состоится 19 Января 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бешикташ
Стамбул
Кайсериспор
Кайсери
Главные тренеры
Турция Серген Ялчин
Черногория Радомир Джалович
История личных встреч
24.09.2025 Турция — Суперлига 1-й тур Кайсериспор0 : 4Бешикташ
01.03.2025 Турция — Суперлига 26-й тур Бешикташ2 : 0Кайсериспор
30.09.2024 Турция — Суперлига 7-й тур Кайсериспор0 : 3Бешикташ
12.02.2024 Турция - Суперлига 25-й тур Кайсериспор0 : 0Бешикташ
24.09.2023 Турция - Суперлига 6-й тур Бешикташ2 : 1Кайсериспор
22.01.2023 Турция - Суперлига 20-й тур Кайсериспор0 : 2Бешикташ
06.08.2022 Турция - Суперлига 1-й тур Бешикташ1 : 0Кайсериспор
01.05.2022 Турция - Суперлига 35-й тур Кайсериспор2 : 3Бешикташ
12.12.2021 Турция - Суперлига 16-й тур Бешикташ4 : 2Кайсериспор
24.04.2021 Турция - Суперлига 37-й тур Бешикташ3 : 1Кайсериспор
15.01.2026 Кубок Турции Группа C. 2-й тур Бешикташ3 : 0
23.12.2025 Кубок Турции Группа C. 1-й тур 1 : 2Бешикташ
20.12.2025 Турция — Суперлига 17-й тур Бешикташ1 : 0
14.12.2025 Турция — Суперлига 16-й тур 3 : 3Бешикташ
08.12.2025 Турция — Суперлига 15-й тур Бешикташ2 : 2
20.12.2025 Турция — Суперлига 17-й тур 1 : 1Кайсериспор
13.12.2025 Турция — Суперлига 16-й тур Кайсериспор0 : 0
06.12.2025 Турция — Суперлига 15-й тур 1 : 1Кайсериспор
29.11.2025 Турция — Суперлига 14-й тур 0 : 1Кайсериспор
22.11.2025 Турция — Суперлига 13-й тур Кайсериспор0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1843
2
Лига чемпионов
Фенербахче1842
3
Лига Европы
Трабзонспор1838
4
Лига конференций
Гёзтепе1732
5 Бешикташ1729
6 Истанбул Башакшехир1826
7 Самсунспор1826
8 Газиантеп1824
9 Коджаэлиспор1823
10 Аланьяспор1821
11 Генчлербирлиги1819
12 Ризеспор1718
13 Коньяспор1717
14 Антальяспор1816
15 Касымпаша1816
16
Зона вылета
Кайсериспор1715
17
Зона вылета
Эюпспор1713
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк189

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close