Бешикташ - Кайсериспор 19 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Кайсериспор, которое состоится 19 Января 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Серген Ялчин
|Радомир Джалович
|24.09.2025
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|0 : 4
|01.03.2025
|Турция — Суперлига
|26-й тур
|2 : 0
|30.09.2024
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|0 : 3
|12.02.2024
|Турция - Суперлига
|25-й тур
|0 : 0
|24.09.2023
|Турция - Суперлига
|6-й тур
|2 : 1
|22.01.2023
|Турция - Суперлига
|20-й тур
|0 : 2
|06.08.2022
|Турция - Суперлига
|1-й тур
|1 : 0
|01.05.2022
|Турция - Суперлига
|35-й тур
|2 : 3
|12.12.2021
|Турция - Суперлига
|16-й тур
|4 : 2
|24.04.2021
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|3 : 1
|15.01.2026
|Кубок Турции
|Группа C. 2-й тур
|3 : 0
|23.12.2025
|Кубок Турции
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|20.12.2025
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|1 : 0
|14.12.2025
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|3 : 3
|08.12.2025
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|2 : 2
|20.12.2025
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|1 : 1
|13.12.2025
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|0 : 0
|06.12.2025
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|0 : 1
|22.11.2025
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|0 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|18
|43
| 2
Лига чемпионов
|Фенербахче
|18
|42
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|18
|38
| 4
Лига конференций
|Гёзтепе
|17
|32
|5
|Бешикташ
|17
|29
|6
|Истанбул Башакшехир
|18
|26
|7
|Самсунспор
|18
|26
|8
|Газиантеп
|18
|24
|9
|Коджаэлиспор
|18
|23
|10
|Аланьяспор
|18
|21
|11
|Генчлербирлиги
|18
|19
|12
|Ризеспор
|17
|18
|13
|Коньяспор
|17
|17
|14
|Антальяспор
|18
|16
|15
|Касымпаша
|18
|16
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|17
|15
| 17
Зона вылета
|Эюпспор
|17
|13
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|18
|9