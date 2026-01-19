Сенегал одержал победу над Марокко в финале Кубка Африки

Дата публикации: 19-01-2026 01:26

В Рабате на стадионе "Принц Мула Абдулла" состоялся финальный матч Кубка африканских наций между сборными Сенегала и Марокко, который запомнился напряженной борьбой и неожиданной развязкой. Главным арбитром матча выступил Жан-Жак Ндала Нгамбо, представляющий Демократическую Республику Конго. Основное время матча завершилось без забитых голов - 0:0, однако победителя удалось определить лишь в дополнительное время.

Важным моментом стал эпизод на последней минуте основного времени - нападающий Марокко Браим Диас вышел к точке и мог принести своей команде победу, но не сумел реализовать пенальти, пробив мимо ворот на 90+24-й минуте. Таким образом, судьба трофея решилась уже в дополнительное время, когда полузащитник сборной Сенегала Пап Гейе смог открыть счет на 94-й минуте, принеся своей команде долгожданную победу и позволив игрокам Сенегала отпраздновать исторический успех.

Путь обеих команд к финалу был непростым. В полуфинале сенегальцы одолели сборную Египта со счетом 1:0, единственный гол тогда забил Садио Мане. Марокко в упорной борьбе вырвало путевку в финал, победив после нулевой ничьей Нигерию по пенальти - 4:2. Этот финал стал настоящей футбольной драмой, став достойным завершением турнира.