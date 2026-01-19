Футболист киевского Динамо может скоро перебраться в Китай благодаря привлекательному финансовому предложению

Дата публикации: 19-01-2026 01:46

Полузащитник киевского «Динамо» Витиньо, который в настоящее время выступает за бразильский клуб «Интернасьонал» на правах аренды, может преждевременно изменить своё клубное направление.

По информации источника Antenados no Futebol, 26-летний атакующий полузащитник находится на пороге перехода в китайский клуб «Ляонин». Сообщается, что представители азиатского клуба значительно улучшили финансовое предложение и полностью устроили условия, предложенные игроком. Ожидается, что в случае успешного трансфера заработная плата Витиньо увеличится примерно на 50% по сравнению с той, что он получает в «Интернасьонале».

Ранее интерес со стороны «Ляонина» к бразильскому футболисту уже проявлялся в октябре, однако тогда стороны не смогли заключить сделку. Сейчас переговоры вступили в решающую стадию, и переход игрока может быть официально подтверждён в ближайшие дни.

Напоминаем, что текущее арендное соглашение Витиньо с «Интернасьоналом» рассчитано до лета 2026 года, но возможный уход игрока может изменить планы обеих сторон.