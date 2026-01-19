05:39 ()
Кремонезе - Верона 19 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 19-01-2026 19:30
Стадион: Джованни Цини (Кремона, Италия), вместимость: 20034
19 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 21-й тур
Главный судья: Альберто Арена (Торре-дель-Греко, Италия);
Кремонезе
Верона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Верона, которое состоится 19 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кремонезе
Кремона
Верона
Верона
1 Индонезия вр Эмиль Аудеро
24 Италия зщ Филиппо Терраччано
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
15 Италия зщ Маттео Бьянкетти
22 Италия зщ Романо Флориани
33 Италия пз Альберто Грасси
7 Италия пз Алессио Дзербин
38 Франция пз Уоррен Бондо
27 Бельгия пз Яри Вандепутте
10 Англия нп Джейми Варди
90 Италия нп Федерико Бонаццоли
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
15 Дания зщ Виктор Нельссон
6 Аргентина зщ Николас Валентини
12 Хорватия зщ Домагой Брадарич
19 Дания зщ Тобиас Слотсагер
63 Италия пз Роберто Гальярдини
36 Сенегал пз Шейх Ньясс
24 Франция пз Антуан Бернед
8 Германия пз Суат Сердар
16 Нигерия нп Гифт Орбан
17 Бразилия нп Жиоване
Главные тренеры
Италия Давиде Никола
Италия Паоло Дзанетти
История личных встреч
15.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур Верона0 : 0Кремонезе
30.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 32-й тур Кремонезе1 : 1Верона
09.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 17-й тур Верона2 : 0Кремонезе
18.08.2019 Кубок Италии 3-й раунд Верона1 : 2 ДВКремонезе
29.03.2019 Италия - Серия B Серия B. 30-й тур Кремонезе1 : 1Верона
02.11.2018 Италия - Серия B Серия B. 11-й тур Верона1 : 1Кремонезе
12.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур 5 : 0Кремонезе
08.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур Кремонезе2 : 2
04.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур 1 : 0Кремонезе
28.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур Кремонезе0 : 2
20.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур 0 : 0Кремонезе
15.01.2026 Италия — Серия А 16-й тур Верона2 : 3
11.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур Верона0 : 1
07.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур 2 : 2Верона
04.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур Верона0 : 3
28.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур 3 : 0Верона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2149
2
Лига чемпионов
Милан2043
3
Лига чемпионов
Наполи2143
4
Лига чемпионов
Рома2142
5
Лига Европы
Ювентус2139
6
Лига конференций
Комо2034
7 Аталанта2132
8 Болонья2130
9 Лацио2028
10 Удинезе2126
11 Парма2123
12 Торино2123
13 Сассуоло2123
14 Кальяри2122
15 Кремонезе2022
16 Дженоа2120
17 Лечче2017
18
Зона вылета
Фиорентина2117
19
Зона вылета
Пиза2114
20
Зона вылета
Верона2013

