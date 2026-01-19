Кремонезе - Верона 19 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Верона, которое состоится 19 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|24
|зщ
|Филиппо Терраччано
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|15
|зщ
|Маттео Бьянкетти
|22
|зщ
|Романо Флориани
|33
|пз
|Альберто Грасси
|7
|пз
|Алессио Дзербин
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|27
|пз
|Яри Вандепутте
|10
|нп
|Джейми Варди
|90
|нп
|Федерико Бонаццоли
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|15
|зщ
|Виктор Нельссон
|6
|зщ
|Николас Валентини
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|19
|зщ
|Тобиас Слотсагер
|63
|пз
|Роберто Гальярдини
|36
|пз
|Шейх Ньясс
|24
|пз
|Антуан Бернед
|8
|пз
|Суат Сердар
|16
|нп
|Гифт Орбан
|17
|нп
|Жиоване
|Давиде Никола
|Паоло Дзанетти
|15.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 0
|30.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 32-й тур
|1 : 1
|09.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 17-й тур
|2 : 0
|18.08.2019
|Кубок Италии
|3-й раунд
|1 : 2 ДВ
|29.03.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 30-й тур
|1 : 1
|02.11.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 11-й тур
|1 : 1
|12.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|5 : 0
|08.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 2
|04.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|20.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|15.01.2026
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 3
|11.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|0 : 1
|07.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 2
|04.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 3
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|21
|49
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|20
|43
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|21
|43
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|21
|42
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|21
|39
| 6
Лига конференций
|Комо
|20
|34
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Болонья
|21
|30
|9
|Лацио
|20
|28
|10
|Удинезе
|21
|26
|11
|Парма
|21
|23
|12
|Торино
|21
|23
|13
|Сассуоло
|21
|23
|14
|Кальяри
|21
|22
|15
|Кремонезе
|20
|22
|16
|Дженоа
|21
|20
|17
|Лечче
|20
|17
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|21
|17
| 19
Зона вылета
|Пиза
|21
|14
| 20
Зона вылета
|Верона
|20
|13