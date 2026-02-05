Пеп Гвардиола назвал сильнейшую команду мира после выхода «Манчестер Сити» в финал Кубка лиги

Дата публикации: 05-02-2026 12:40

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своими мыслями перед важным финалом Кубка английской лиги сезона-2025/2026, где его команда встретится с лондонским «Арсеналом».

«Играть против «Арсенала», который сейчас, на мой взгляд, является лучшей командой не только в Европе, но и, возможно, во всем мире, - это настоящее удовольствие. Нас ждет очень интересный опыт, которым стоит насладиться. Для «Манчестер Сити» Кубок лиги имеет особое значение - именно этот трофей стал первым нашим завоеванным титулом на английской земле. Любая победа укрепляет команду, закаляет характер и прибавляет уверенности для новых достижений. Уже в марте мы снова приедем на легендарный стадион «Уэмбли» в Лондоне. Как всегда, «Арсенал» будет дожидаться нас в финале, ведь лондонский клуб редко уступает это право представителям севера. За последние десять лет наши клубы сыграли между собой пять раз в финалах разных турниров - это внушительный показатель и особая страница нашей истории», - приводит слова Гвардиолы TNT Sports.

Решающая встреча, которая определит обладателя престижного трофея, состоится 22 марта.