В «Аль-Хиляле» ответили на слухи о вмешательстве Роналду в потенциальный трансфер Бензема

Дата публикации: 05-02-2026 12:41

Генеральный директор «Аль-Хиляля» Эстеве Кальсада высказался по поводу появившихся слухов о том, что форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду якобы пытался воспрепятствовать переходу Карима Бензема из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль». Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Роналду выступал против трансфера Бензема в ряды конкурирующего клуба, считая, что такой шаг может нарушить баланс и честную спортивную борьбу внутри чемпионата. Не смотря на все спекуляции и домыслы, переход француза в «Аль-Хиляль» успешно состоялся, что вызвало широкий резонанс среди футбольных болельщиков.

«Почему он злится? Это лучше спросить у него самого. Для нас это был уникальный шанс, ведь мы действительно искали нападающего мирового класса, и Бензема, обладатель «Золотого мяча», идеально подходил под наши задачи. Переход произошёл без проблем — Карим уже был знаком с уровнем чемпионата Саудовской Аравии, поэтому ему не понадобилось время на адаптацию. Всё сложилось как нельзя лучше для нас — не только в спортивном плане, но и в коммерческом, что уже отражается на клубе», - заявил Кальсада в интервью Footmercato.

Стоит напомнить, что Карим Бензема играет в Саудовской Аравии с лета 2023 года, куда он перебрался из мадридского «Реала».