Мармуш поделился мнением о своём дубле в матче Кубка лиги между «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Омар Мармуш поделился своими впечатлениями после ответного матча 1/2 финала Кубка английской лиги против «Ньюкасл Юнайтед». В этой встрече, завершившейся со счетом 3:1 (а по сумме двух игр 5:1 в пользу «Сити»), Мармуш отметился дублем и внес значительный вклад в победу своей команды.

«Безусловно, считаю, что первый гол получился очень удачным и важным для меня и команды. В том эпизоде я смог выманить защитника и сыграть в «стенку» с партнером, хотя касание мяча получилось не лучшим, но мяч все равно оказался в сетке ворот. Старался постоянно открываться, делать рывки и быть в нужном месте в нужное время. Я невероятно счастлив, что смог забить два мяча и помочь своей команде выйти в финал турнира. Сегодня у меня была цель сделать хет-трик, и хотя это не удалось, я все равно доволен двумя забитыми голами. Такие моменты придают уверенность мне и всей команде в дальнейших матчах и наших шансах на победу.

Мы с самого начала показали отличную концентрацию и были очень сплоченной командой. Все игроки с первых минут были настроены на выполнение поставленной задачи. Думаю, сегодня мы показали свой боевой настрой и страсть к борьбе на поле. Очень приятно пройти дальше и выйти в финал», - приводит слова Мармуша официальный сайт клуба.