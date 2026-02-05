Тренер «Интера» Киву поделился эмоциями после выхода команды в полуфинал Кубка Италии

Дата публикации: 05-02-2026 12:43

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву поделился своим мнением о победе над «Торино» в матче 1/4 финала Кубка Италии, в котором миланский клуб одержал победу со счетом 2:1.

«Я очень доволен тем, как команда проявила себя на поле, показала нужную самоотдачу и энергию на протяжении всей встречи. Ребята отлично справились со всеми задачами. Конечно, небольшой спад к концу матча - обычное явление в футболе. Когда соперник начинает проигрывать с разницей в один гол, он всегда старается воспользоваться шансом отыграться, создает больше давления и играет острее. Думаю, что в концовке они действительно попытались переломить ход игры, но наша команда хорошо справилась с этим и не позволила сопернику создать большие проблемы у наших ворот. Важно, что мы сумели довести игру до победы, сохранив нужный настрой до финального свистка.

Победа и выход в следующий раунд Кубка - всегда значимое достижение для нас. В розыгрыше таких турниров на первом месте результат, ведь главная наша цель - продолжать борьбу за трофей. Я рад, что игроки выполнили установку и добились желанного итога», - приводит слова Киву официальный сайт «Интера».