В Белорусской федерации футбола высказались о заявлении Джанни Инфантино относительно России

Дата публикации: 05-02-2026 12:44

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич прокомментировал недавнее заявление президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино относительно возможности снятия санкций с российских футбольных клубов и сборных команд. Инфантино ранее отметил, что запрет на участие россиян в международных турнирах не принес желаемых результатов и предложил рассмотреть вопрос о возвращении российских представителей на мировую арену.

Василевич поддержал эту точку зрения, подчеркнув, что Федерация выступает против любых форм ограничения и отстранения спортсменов по национальному признаку. - Конечно, мы согласны с позицией Инфантино, - приводит его слова ТАСС. - Мы вообще считаем, что спорт должен оставаться вне политики, а спортсмены – иметь равные права на участие в соревнованиях на международном уровне без каких-либо препятствий.

Напомним, что российские футбольные клубы и сборные были отстранены от всех турниров, проходящих под эгидой ФИФА и УЕФА, с конца февраля 2022 года. Такое решение было принято на фоне событий, связанных с ситуацией на Украине, после чего командам из России запретили участие в международных матчах. Сейчас обсуждение возможного восстановления российских футбольных представителей вновь стало актуальным в международном спортивном сообществе.