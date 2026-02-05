Фёдор Чалов прокомментировал свой переход в «Кайсериспор»

Дата публикации: 05-02-2026 12:46

Нападающий сборной России Фёдор Чалов сделал официальное заявление по поводу своего перехода из греческого клуба ПАОК в турецкий коллектив "Кайсериспор". Этот шаг стал важной вехой в карьере российского футболиста, который стремится проявить себя на новом уровне и внести вклад в успехи своего нового клуба.

В своём телеграм-канале Фёдор отметил: "Готов к новому вызову и благодарен за возможность продолжать делать то, что люблю, рад быть частью коллектива и вносить свой вклад. Спасибо за доверие, веселее - мы в футболе!" К своему сообщению Чалов добавил несколько фотографий в форме "Кайсериспора", чтобы поделиться эмоциями с болельщиками и подписчиками.

С 2024 года Фёдор Чалов защищал цвета ПАОКа. За этот период он провёл 22 матча на клубном уровне, отличившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. Своей активной игрой он заслужил уважение тренерского штаба и болельщиков. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 5,5 миллионов евро, что подтверждает его статус как одного из перспективных российских игроков, представляющих интерес для европейских команд.